Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
Вск, 06
Пнд, 07
10°
ЦБ USD 84.28 -0.1 05/04
ЦБ EUR 92.99 -0.17 05/04
Нал. USD 86.50 / 86.00 05/04 08:55
Нал. EUR 94.55 / 95.00 05/04 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
9 744
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
13 349
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
13 748
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
20 788
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству забитых шайб
«Вашингтон Кэпиталз» провел домашний матч против «Чикаго Блэкхокс». На 3-й минуте российский хоккеист забил с передачи Дилана Строма, а в заключительном периоде реализовал численное преимущество броском из левой зоны вбрасывания, которую называют «офисом Овечкина». Игра завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3. Уэйн Гретцки забил 894-ю шайбу во время 1 487 матча в марте 1999 года. Александру Овечкину потребовалось 1 486 матчей. Рекорд Гретцки держался в течение 26 лет.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с хоккеистом из Канады Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил «Коммерсантъ».

"Вашингтон Кэпиталз" провел домашний матч против «Чикаго Блэкхокс». На 3-й минуте российский хоккеист забил с передачи Дилана Строма, а в заключительном периоде реализовал численное преимущество броском из левой зоны вбрасывания, которую называют «офисом Овечкина».

Игра завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3.

Уэйн Гретцки забил 894-ю шайбу во время 1 487 матча в марте 1999 года. Александру Овечкину потребовалось 1 486 матчей.

Рекорд Гретцки держался 26 лет.

Отмечается, что Александр Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне-2005/2006. На данный момент он проводит 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году Александр Овечкин выиграл со столичной командой Кубок Стэнли.

Гретцки также провел в НХЛ 20 сезонов — с 1979/1980 по 1998/1999 годы.

Фото и видео: РИА Новости Спорт