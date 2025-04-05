Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству забитых шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с хоккеистом из Канады Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом
"Вашингтон Кэпиталз" провел домашний матч против «Чикаго Блэкхокс». На 3-й минуте российский хоккеист забил с передачи Дилана Строма, а в заключительном периоде реализовал численное преимущество броском из левой зоны вбрасывания, которую называют «офисом Овечкина».
Игра завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3.
Уэйн Гретцки забил 894-ю шайбу во время 1 487 матча в марте 1999 года. Александру Овечкину потребовалось 1 486 матчей.
Рекорд Гретцки держался 26 лет.
Отмечается, что Александр Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне-2005/2006. На данный момент он проводит 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году Александр Овечкин выиграл со столичной командой Кубок Стэнли.
Гретцки также провел в НХЛ 20 сезонов — с 1979/1980 по 1998/1999 годы.
Фото и видео: РИА Новости Спорт