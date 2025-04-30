В Рязанской области осудили мужчину за хранение оружия
Отмечается, что осужденный в сарае нашел самодельный пистолет, являющийся огнестрельным гладкоствольным оружием, отнес домой. Его злоумышленник незаконно хранил примерно 10 лет в кладовке. Также в 2015 году мужчина в деревне Аверькиено Клепиковского района нашел еще один самодельный пистолет, который принес домой. Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на полгода.
В Рязанской области осудили мужчину за хранение оружия. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что осужденный в сарае нашел самодельный пистолет, являющийся огнестрельным гладкоствольным оружием, отнес домой. Его злоумышленник незаконно хранил примерно 10 лет в кладовке.
Также в 2015 году мужчина в деревне Аверькиено Клепиковского района нашел еще один самодельный пистолет, который принес домой.
Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на полгода.