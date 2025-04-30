Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
14°
Птн, 02
Сбт, 03
13°
ЦБ USD 81.49 -0.07 01/05
ЦБ EUR 92.84 -0.33 01/05
Нал. USD 83.10 / 83.00 30/04 18:20
Нал. EUR 95.06 / 95.00 30/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 2025 16:45
7 242
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
24 592
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
12 706
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
18 983
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили ужесточить ответственность УК за подделку подписей
Изменения могут внести в статью 327 УК Российской Федерации или же появится отдельная статья Уголовного кодекса. Статья 327 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или работы на срок до двух лет, также предусматривает арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В России предложили ужесточить ответственность управляющих компаний за подделку подписей собственников жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Олега Голова.

Соответствующее обращение он направил к Минстрою.

Изменения могут внести в статью 327 УК Российской Федерации или же появится отдельная статья Уголовного кодекса.

Статья 327 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или работы на срок до двух лет, также предусматривает арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

«Выявлена проблема, которая связана с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах со стороны управляющих компаний», — отметил сенатор.

Парламентарий считает, что эта проблема требует принятия дополнительных мер правового регулирования.