В России предложили ужесточить ответственность УК за подделку подписей

Изменения могут внести в статью 327 УК Российской Федерации или же появится отдельная статья Уголовного кодекса. Статья 327 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или работы на срок до двух лет, также предусматривает арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В России предложили ужесточить ответственность управляющих компаний за подделку подписей собственников жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Олега Голова.

Соответствующее обращение он направил к Минстрою.

Изменения могут внести в статью 327 УК Российской Федерации или же появится отдельная статья Уголовного кодекса.

Статья 327 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или работы на срок до двух лет, также предусматривает арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

«Выявлена проблема, которая связана с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах со стороны управляющих компаний», — отметил сенатор.

Парламентарий считает, что эта проблема требует принятия дополнительных мер правового регулирования.