В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского об ударе по параду в Москве
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, парад Победы состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера. Он заявил, что никаких изменений в подготовке к торжествам не планируется. И добавил, что большинство заявлений Зеленского неудачны.
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского об ударе по параду в Москве. Об этом пишет URA.RU.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, парад Победы состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера.
Он заявил, что никаких изменений в подготовке к торжествам, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не планируется.
И добавил, что большинство заявлений Зеленского неудачны.