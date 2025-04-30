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В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского об ударе по параду в Москве
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, парад Победы состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера. Он заявил, что никаких изменений в подготовке к торжествам не планируется. И добавил, что большинство заявлений Зеленского неудачны.

В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского об ударе по параду в Москве. Об этом пишет URA.RU.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, парад Победы состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера.

Он заявил, что никаких изменений в подготовке к торжествам, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не планируется.

И добавил, что большинство заявлений Зеленского неудачны.