В Касимовском районе произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 29 апреля, в рабочем поселке Гусь — Железный. Возгорание случилось в хозпостройке. На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 12 кв. метров.
В Касимовском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-слубжа МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 29 апреля, в рабочем поселке Гусь — Железный.
Возгорание случилось в хозпостройке.
На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 12 кв. метров.