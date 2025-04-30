С 1 по 3 мая в Рязанской области температура воздуха опустится до -5 градусов
По данным синоптиков, в ночные и утренние часы с 1 по 3 мая местами на территории Рязанской области ожидаются заморозки до -5, 0 градусов.
С 1 по 3 мая в Рязанской области температура воздуха опустится до -5 градусов. Метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ночные и утренние часы с 1 по 3 мая местами на территории Рязанской области ожидаются заморозки.
В этот период температура воздуха опустится до -5, 0 градусов.