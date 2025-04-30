Рязанка незаконно получила 350 тысяч рублей
Подозреваемая обратилась в региональный отдел Управления социальной защиты населения с документами для выплаты государственной социальной помощи в размере 350 тысяч рублей на основании контракта на осуществление предпринимательской деятельности. При этом она предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о доходах семьи, которая якобы относится к малоимущей. Таким образом женщина совершила хищение денежных средств в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Жительница Касимова незаконно получила 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Подозреваемая обратилась в региональный отдел Управления социальной защиты населения с документами для выплаты государственной социальной помощи в размере 350 тысяч рублей на основании контракта на осуществление предпринимательской деятельности.
При этом она предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о доходах семьи, которая якобы относится к малоимущей. Таким образом женщина совершила хищение денежных средств в крупном размере.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.