Рязанка нашла металлическую стружку в детском питании
По словам женщины, она купила рисовую кашу «Фрутоняня» в одном из гипермаркетов 18 апреля. «В разведенной белоснежной каше я заметила черную точку, решила посмотреть что это и обнаружила металлическую стружку. Прежде чем я это все заметила, ребенок ел эту кашу целую неделю. Исследовав всю пачку, оказалось, что мелкой стружки там достаточно много», — написала рязанка. Она отметила, что связалась с производителем каши. Ее пообещали направить на проверку.
Рязанка нашла металлическую стружку в детском питании. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
По словам женщины, она купила рисовую кашу «Фрутоняня» в одном из гипермаркетов 18 апреля.
«В разведенной белоснежной каше я заметила черную точку, решила посмотреть что это и обнаружила металлическую стружку. Прежде чем я это все заметила, ребенок ел эту кашу целую неделю. Исследовав всю пачку, оказалось, что мелкой стружки там достаточно много», — написала рязанка.
Она отметила, что связалась с производителем каши. Ее пообещали направить на проверку.