Рязанцы сообщили о серьезной пробке на Первомайском проспекте
Отмечается, что проезд затруднен по всей улице от пересечения с Вокзальной и до площади Ленина. Житель сообщил, что на пересечении с улицей Дзержинского не работает светофор. Кроме того, идет ремонт Троицкого моста.
Рязанцы сообщили о серьезной пробке на Первомайском проспекте. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.
Отмечается, что проезд затруднен по всей улице от пересечения с Вокзальной и до площади Ленина.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», также затор на улице Дзержинского. Житель сообщил, что на данном перекрестке еще и не работает светофор.
Кроме того, идет ремонт Троицкого моста.