Рязанцам рассказали, куда можно сдать использованные покрышки
По словам активистов, выделить площадку на полигоне МУП «Эколозащита» распорядился мэр Виталий Артемов. Шины можно привезти по рабочему графику полигона: в будни с 8 до 17 часов. Адрес места: Рязань, М-5 Урал, 192-й километр.
Рязанцам рассказали, куда можно сдать использованные покрышки. Об этом сообщил паблик Экологического рязанского альянса ВКонтакте.
По словам активистов, выделить площадку на полигоне МУП «Эколозащита» распорядился мэр Виталий Артемов.
Шины можно привезти по рабочему графику полигона: в будни с 8 до 17 часов. Адрес места: Рязань, М-5 Урал, 192-й километр.