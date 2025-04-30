Прокуратура помогла жителю Сасова получить льготные лекарства
Отмечается. ю что мужчина наблюдается у врача терапевта ГБУ РО «Сасовский ММЦ», имеет региональную льготу и получает лечение препаратом согласно выписанным рецептам. «В день обращения с рецептом в аптечный пункт ГАУ РО „Рязань-Фармация“ лекарственный препарат не выдан в связи с его отсутствием в пункте выдачи. Межрайонной прокуратурой руководителю ГАУ РО „Рязань-Фармация“ внесено представление, заявитель обеспечен льготным лекарственным препаратом», — отметили в ведомстве.
Прокуратура помогла жителю Сасова получить льготные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается. ю что мужчина наблюдается у врача терапевта ГБУ РО «Сасовский ММЦ», имеет региональную льготу и получает лечение препаратом согласно выписанным рецептам.
«В день обращения с рецептом в аптечный пункт ГАУ РО „Рязань-Фармация“ лекарственный препарат не выдан в связи с его отсутствием в пункте выдачи. Межрайонной прокуратурой руководителю ГАУ РО „Рязань-Фармация“ внесено представление, заявитель обеспечен льготным лекарственным препаратом», — отметили в ведомстве.