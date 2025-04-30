Маркировка косметики, бытовой химии и бакалеи станет обязательной в России
Список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, расширят с 1 мая. Теперь коды будут наносить на чипсы, начосы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также на мыло, моющие средства и бытовую химию.
В России стартует обязательная маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии. Об этом
Список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, расширят с 1 мая.
Теперь коды будут наносить на чипсы, начосы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также на мыло, моющие средства и бытовую химию.