Госжилинспекция лишила лицензии рязанскую управляющую компанию
Отмечается, что на заседании комиссии в получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами отказали ИП Мукину. Основанием послужило наличие судимости у соискателя лицензии.
Госжилинспекция лишила лицензии рязанскую управляющую компанию. Об этом сообщает ведомство.
Отмечается, что на заседании комиссии в получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами отказали ИП Мукину.
Основанием послужило наличие судимости у соискателя лицензии.