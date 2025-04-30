Эксперты сообщили о массовом увольнении работников автосалонов
Автомобильная отрасль переживает кризис, поэтому дилерам придется сокращать сотрудников. Высокие процентные ставки по кредитам обрушили спрос примерно на одну треть. «Речь идет о сотрудниках, которые занимаются непосредственно продажами», — сказал Попов.
Эксперты сообщили о массовом увольнении работников автосалонов из-за падения продаж. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова.
По его словам, автомобильная отрасль переживает кризис, поэтому дилерам придется сокращать сотрудников.
Высокие процентные ставки по кредитам обрушили спрос примерно на одну треть.
«Речь идет о сотрудниках, которые занимаются непосредственно продажами», — сказал Попов.