26-летний рязанец выпал с пятого этажа и выжил
Инцидент произошел ночью 30 апреля на улице Советской Армии. Проводится проверка. «Предварительно, был в нетрезвом состоянии. Пострадавший направлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.
26-летний рязанец выпал с пятого этажа и выжил. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Инцидент произошел ночью 30 апреля на улице Советской Армии. Проводится проверка.
«Предварительно, был в нетрезвом состоянии. Пострадавший направлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.