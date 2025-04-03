В Рязани произошло смертельное ДТП с мотоциклом
Авария произошла в четверг, 3 апреля, напротив рязанского строительного колледжа. По словам очевидца, Kia не уступила дорогу мотоциклисту. Мотоциклист погиб. На месте работают полицейские и медики.
В Рязани произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Авария произошла в четверг, 3 апреля, напротив рязанского строительного колледжа на улице Циолковского. По словам очевидца, Kia не уступила дорогу мотоциклисту.
Мотоциклист погиб. На месте работают полицейские и медики.
Позже в ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Рязани.