В Рязани произошло смертельное ДТП с мотоциклом

Авария произошла в четверг, 3 апреля, напротив рязанского строительного колледжа. По словам очевидца, Kia не уступила дорогу мотоциклисту. Мотоциклист погиб. На месте работают полицейские и медики.

В Рязани произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла в четверг, 3 апреля, напротив рязанского строительного колледжа на улице Циолковского. По словам очевидца, Kia не уступила дорогу мотоциклисту.

Мотоциклист погиб. На месте работают полицейские и медики.

Позже в ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Рязани.