В ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Рязани
Авария произошла 3 апреля вблизи дома № 16 по улице Циолковского. 32-летний водитель Kia столкнулся с мотоциклом Suzuki. 29-летний водитель мотоцикла погиб на месте. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Авария произошла 3 апреля вблизи дома № 16 по улице Циолковского. 32-летний водитель Kia столкнулся с мотоциклом Suzuki.
29-летний водитель мотоцикла погиб на месте.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.