В ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Рязани

Авария произошла 3 апреля вблизи дома № 16 по улице Циолковского. 32-летний водитель Kia столкнулся с мотоциклом Suzuki. 29-летний водитель мотоцикла погиб на месте. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.