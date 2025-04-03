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Toyota отзовет в России почти две тысячи автомобилей Land Cruiser
Официальный представитель Toyota в России ООО «Тойота Мотор» отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, из-за возможных проблем с двигателем, сообщает Росстандарт. Причина — возможные сбои в работе двигателей V35A, которые устанавливали на данные автомобили, в том числе стук, неравномерная работа, невозможность запуска двигателя и/или его остановка. Отмечается, что на всех транспортных средствах заменят двигатель. Представители ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Официальный представитель Toyota в России ООО «Тойота Мотор» отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, из-за возможных проблем с двигателем. Об этом 2 апреля сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Росстандарт.

Причина — возможные сбои в работе двигателей V35A, которые устанавливали на данные автомобили, в том числе стук, неравномерная работа, невозможность запуска двигателя и/или его остановка.

Отмечается, что на всех транспортных средствах заменят двигатель.

Представители ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонта.