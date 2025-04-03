Стоимость последнего iPhone в России резко упала

«Цены на iPhone 16 в России менялись так. Октябрь 2024 года (старт продаж) — 114 тыс. руб. Декабрь 2024 года — 85 тыс. руб. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. руб. «, — говорится в сообщении. В начале апреля новый iPhone 16 можно приобрести примерно по цене от 65 тыс. руб.

Стоимость последнего iPhone в России резко упала. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.

«Цены на iPhone 16 в России менялись так. Октябрь 2024 года (старт продаж) — 114 тыс. руб. Декабрь 2024 года — 85 тыс. руб. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. руб. «, — говорится в сообщении.

В начале апреля новый iPhone 16 можно приобрести примерно по цене от 65 тыс. руб.