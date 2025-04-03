Рязанская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды

По словам Малкова, индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем по 36 параметрам: от благоустройства и озеленения до доступности инфраструктуры и безопасности. За год Рязанская область улучшила показатели на 56%."Наши города и села меняются, становятся лучше и комфортнее. В этом году продолжим работу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и благоустроим более 30 общественных пространств", — отметил губернатор.

Рязанская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды. Об этом сообщил Павел Малков со ссылкой на Михаила Мишутина.

По словам Малкова, индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем по 36 параметрам: от благоустройства и озеленения до доступности инфраструктуры и безопасности. За год Рязанская область улучшила показатели на 56%.

«Наши города и села меняются, становятся лучше и комфортнее. В этом году продолжим работу по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ и благоустроим более 30 общественных пространств», — отметил губернатор.