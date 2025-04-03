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Рязанцев предупредили об отключении воды и отопления 3 апреля
В связи с заменой участка трубопровода в районе дома № 3 корпус 4 по улице Советской Армии с 8:30 до 16:00 отопления не будет адресу: улица Советской Армии, дома №№ 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4. В зону отключения попал детский сад № 125.В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП улице Сельский строителей, дом № 4е с 9:00 до 16:00 горячей и холодной воды не будет по адресам: улица Сельский Строителей, дома №№ 3 корпус 5, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 3, 4 корпус 4, 5 корпус 1, 6 корпус 1. В зону отключения попали детский сад № 151, школа № 70, детская школа искусств № 1.

Рязанцев предупредили об отключении воды и отопления 3 апреля. Об этом сообщает «МУП РМПТС» в соцсетях.

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома № 3 корпус 4 по улице Советской Армии с 8:30 до 16:00 отопления не будет адресу:

  • улица Советской Армии, дома №№ 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4.

В зону отключения попал детский сад № 125.

В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП улице Сельский строителей, дом № 4е с 9:00 до 16:00 горячей и холодной воды не будет по адресам:

  • улица Сельский Строителей, дома №№ 3 корпус 5, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 3, 4 корпус 4, 5 корпус 1, 6 корпус 1.

В зону отключения попали детский сад № 151, школа № 70, детская школа искусств № 1.