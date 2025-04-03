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Мошенники оформляли на россиян кредиты под видом «съемок в массовке»
Злоумышленники публиковали объявления о помощи в трудоустройстве, предлагая людям стать актерами массовых сцен. Жертвы приходили на собеседование, где им делали комплименты и убеждали стать моделями. При согласии аферисты предлагали подписать договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Полученные денежные средства сразу же поступали на счет фирмы.

Мошенники оформляли на россиян кредиты под видом «съемок в массовке». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

Злоумышленники публиковали объявления о помощи в трудоустройстве, предлагая людям стать актерами массовых сцен. Жертвы приходили на собеседование, где им делали комплименты и убеждали стать моделями.

При согласии аферисты предлагали подписать договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Полученные денежные средства сразу же поступали на счет фирмы.