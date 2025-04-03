«Капитал» рассказал рязанцам о преимуществах машиноместа

« Капитал » рассказал рязанцам о преимуществах машиноместа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Представьте: вы возвращаетесь домой после сложного дня, и вместо привычного квеста „найди место“ — плавно заезжаете под крышу, где ваш автомобиль уже ждет его личная парковка. Или другой сюжет: вы выходите из подъезда, а ваш авто… перекрыт», — отметили представители застройщика.

Выгоды от покупки машиноместа в многоуровневом паркинге от «Капитала»:

Рядом с домом — всегда можно поставить свое авто.

Много жилых комплексов — спрос на парковку только растет, ваше место будет как золотая жила.

Инвестиция — получайте регулярный пассивный доход от аренды или прибыль от перепродажи.

Рассрочка — начните легко. Платите частями, будто собираете мозаику из своих «хочу» и «могу».

Быстрое строительство — скоро можно использовать.

Получить личное парковочное место очень просто: оставляйте заявку на сайте «Капитала» или сразу звоните в офис, а дальше менеджеры вам помогут.

«Если затянете — ваше место займет чей-то электромобиль, который даже не попросит прощения за это. А мы будем грустно смотреть, как стройка заканчивается без вас», — заключили в компании.