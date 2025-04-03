«Капитал» рассказал рязанцам о преимуществах машиноместа

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«Представьте: вы возвращаетесь домой после сложного дня, и вместо привычного квеста „найди место“ — плавно заезжаете под крышу, где ваш автомобиль уже ждет его личная парковка. Или другой сюжет: вы выходите из подъезда, а ваш авто… перекрыт», — отметили представители застройщика.
Выгоды от покупки машиноместа в многоуровневом паркинге от «Капитала»:
- Рядом с домом — всегда можно поставить свое авто.
- Много жилых комплексов — спрос на парковку только растет, ваше место будет как золотая жила.
- Инвестиция — получайте регулярный пассивный доход от аренды или прибыль от перепродажи.
- Рассрочка — начните легко. Платите частями, будто собираете мозаику из своих «хочу» и «могу».
- Быстрое строительство — скоро можно использовать.
Получить личное парковочное место очень просто: оставляйте заявку на сайте «Капитала» или сразу звоните в офис, а дальше менеджеры вам помогут.
«Если затянете — ваше место займет чей-то электромобиль, который даже не попросит прощения за это. А мы будем грустно смотреть, как стройка заканчивается без вас», — заключили в компании.