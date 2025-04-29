В Рязани при пожаре в квартире погиб человек
Информация о пожаре поступила 28 апреля в 15:16. Квартиру тушили 11 человек, и три единицы техники. Эвакуировано четыре человека, погиб мужчина 1971 года рождения. Площадь пожара составила 13 квадратных метров.
В Рязани при пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 28 апреля в 15:16. Квартиру тушили 11 человек, и три единицы техники.
Эвакуировано четыре человека, погиб мужчина 1971 года рождения.
Площадь пожара составила 13 квадратных метров.