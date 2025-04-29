Путин вручил благодарственное письмо певцу SHAMAN
По его словам, поощрение назначено за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. «Служу России», — написал исполнитель.
Президент Владимир Путин вручил благодарственное письмо певцу SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, поощрение назначено за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
«Служу России», — написал исполнитель.
Фото: Telegram-канал SHAMAN.