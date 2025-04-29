Медведев предложил создать международный трибунал после окончания СВО
По мнению Дмитрия Медведева, после завершения боевых действий на Украине нужно создать международный трибунал «Нюрнберг 2.0». «Спецоперацию нужно завершить победой России и уничтожением киевского нацистского режима», — заявил Медведев.
Медведев предложил создать международный трибунал после окончания СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Дмитрия Медведева, после завершения боевых действий на Украине нужно создать международный трибунал «Нюрнберг 2.0».
«Спецоперацию нужно завершить победой России и уничтожением киевского нацистского режима», — заявил Медведев.