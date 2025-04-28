WSJ: Россия на границе с Европой накапливает силы, готовясь к конфликту

В качестве примера газета в публикации приводит город Петрозаводск неподалеку от границы с Финляндией, где инженеры расширяют военные базы, а Кремль якобы хочет создать там новый армейский штаб. «Солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой на Украине, должны стать костяком российской армии, готовящейся к столкновению с НАТО, согласно заявлениям западных военных и разведки. Кремль расширяет набор в армию, усиливает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах», — говорится в публикации. Как отметила WSJ, Прибалтика не исключает вероятности крупномасштабной войны России и НАТО через несколько лет после окончания СВО.

Страны Европы, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях ВС РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В качестве примера газета в публикации приводит город Петрозаводск неподалеку от границы с Финляндией, где инженеры расширяют военные базы, а Кремль якобы хочет создать там новый армейский штаб.

«Солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой на Украине, должны стать костяком российской армии, готовящейся к столкновению с НАТО, согласно заявлениям западных военных и разведки. Кремль расширяет набор в армию, усиливает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах», — говорится в публикации.

Как отметила WSJ, Прибалтика не исключает вероятности крупномасштабной войны России и НАТО через несколько лет после окончания СВО.