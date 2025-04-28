Представители «Русской общины» провели рейды на улице Почтовой

Мероприятие прошло 25 и 26 апреля. За это время дружинники задержали двух подростков, находившихся в общественном месте после 23:00. «При задержании их спутники выражали явное неуважение к представителям власти. Один из них пытался уехать за рулем авто, наезжая при этом на полицейских и дружинников, после чего был задержан и передан прибывшему наряду ППСП», — отметили в посте. Помимо этого, во время рейдов представители общины пресекли три нарушения режима тишины, а также распитие спиртных напитков в общественных местах.

Представители «Русской общины» провели рейды на улице Почтовой. Об этом сообщает Telegram-канал общины.

Мероприятие прошло 25 и 26 апреля. За это время дружинники задержали двух подростков, находившихся в общественном месте после 23:00.

«При задержании их спутники выражали явное неуважение к представителям власти. Один из них пытался уехать за рулем авто, наезжая при этом на полицейских и дружинников, после чего был задержан и передан прибывшему наряду ППСП», — отметили в посте.

Помимо этого, во время рейдов представители общины пресекли три нарушения режима тишины, а также распитие спиртных напитков в общественных местах.

«После полуночи были пресечены несколько драк, в результате чего один нарушитель порядка был задержан сотрудниками полиции», — заключили в посте.