Малков: марафон общества «Знание» помогает сохранить правду об историческом прошлом и подвигах наших предков

Марафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 25 тысяч человек из всех федеральных округов страны, в том числе студенты, победители олимпиад, активисты молодежных движений. Мероприятия марафона 28 апреля проходят в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Севастополе, Владикавказе, Казани, Омске, Перми, Салехарде, Южно-Сахалинске и ДНР.

Марафон общества «Знание» помогает сохранить правду об историческом прошлом и подвигах наших предков. Об этом губернатор Павел Малков сказал, обращаясь к участникам церемонии открытия федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Марафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 25 тысяч человек из всех федеральных округов страны, в том числе студенты, победители олимпиад, активисты молодежных движений. Мероприятия марафона 28 апреля проходят в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Севастополе, Владикавказе, Казани, Омске, Перми, Салехарде, Южно-Сахалинске и ДНР.

Рязанская областная филармония стала одной из площадок масштабного события. Приветственный адрес полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева зачитал главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов. В обращении Игоря Щеголева, в частности, говорится: «Федеральный просветительский марафон „Знание. Первые“ позволит всем участникам расширить свой кругозор, приобрести новые знания и смыслы, станет вдохновением и стимулом для дальнейшего развития и самореализации».

Павел Малков обратился к участникам и пожелал плодотворной работы в формате видеоприветствия.

«Рязанская область одной из первых в стране запускает Марафон Знание. Первые. Для нас это большая ответственность. Я благодарю Российское общество „Знание“ за это доверие. 9 мая 1945 года — это не просто дата в истории. Мы помним героизм, стойкость и отвагу наших дедов и прадедов. Решением Президента РФ Рязани заслуженно присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. И для нас дело чести сохранить правду об историческом прошлом и подвигах наших предков. Марафон Общества „Знание“ в этом помогает», — - сказал Павел Малков.

Он обратил внимание на то, что жители Рязанской области внесли огромный вклад в общую Победу, участвовали в ключевых военных сражениях. Рязанцам нет равных по количеству полученных наград.

В течение дня в областной филармонии ветераны, молодежь, герои СВО, военные корреспонденты, ученые, известные деятели культуры, спорта, общественные активисты говорят о подвиге народа, о важности сохранения исторической памяти. Трансляция ведется в группе Рязанская область .

Марафон продлится три дня. Главная площадка действует в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.