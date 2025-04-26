Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы лиц

Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям. Поводом стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника у одного из его гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила сыну и попросила разобраться с оскорбившим ее человеком. Отмечается, что мужчина приехал пьяный с двумя друзьями. Они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь.

Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщило РИА Новости.

Поводом стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника у одного из его гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила сыну и попросила разобраться с оскорбившим ее человеком.

Отмечается, что мужчина приехал пьяный с двумя друзьями. Они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь.

Тогда тот взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.

Как отметили в публикации, следствие вменяло ему убийство (грозило до пожизненного). Однако суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной. В итоге дошло до Верховного суда — и тот посчитал квалификацию правильной.

Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Уточняется, что теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.