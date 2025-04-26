Минтранс хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуаре
Отмечается, что на данный момент к внесению в правительство готовят проект изменений в ПДД. Он предусматривает определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, как отметили в публикации, рассматривается запрет на стоянку средств индивидуальной мобильности на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках.
Минтранс предложил запретить стоянку электросамокатов на тротуаре. Об этом свидетельствует ответ ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, сообщило РИА Новости в субботу, 26 апреля.
Отмечается, что на данный момент к внесению в правительство готовят проект изменений в ПДД. Он предусматривает определение правил остановки и стоянки СИМ.
В частности, как отметили в публикации, рассматривается запрет на стоянку средств индивидуальной мобильности на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках.