В Рязанской области семьям с 10 детьми намерены выплачивать пособие на жилье

В законопроекте предложили введение единовременной денежной выплаты для семей с 10 и более детьми, включая усыновленных, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для получения этой выплаты семьи должны быть зарегистрированы, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а дети были несовершеннолетними (до 18 лет) или до 23 лет при очном обучении.

В Рязанской области семьям с 10 и более детьми намерены выплачивать денежное пособие на приобретение жилья. Соответствующий законопроект разметили на сайте правительства региона.

В законопроекте предложили введение единовременной денежной выплаты для семей с 10 и более детьми, включая усыновленных, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для получения этой выплаты семьи должны быть зарегистрированы, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а дети были несовершеннолетними (до 18 лет) или до 23 лет при очном обучении.

В пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается увеличить до двух тысяч рублей финансовую поддержку детям, страдающим целиакией [непереносимость глютена].

Кроме того, законопроект учитывает возможность предоставления новогодних подарков без учета среднего дохода детям из многодетных семей и распространяет возможность получения меры социальной поддержки в виде льготного проезда на участников СВО.