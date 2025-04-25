В России хотят запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч
Соответствующее предложение направили в адрес Минтранса. По оживленным улицам и в парках, как считают парламентарии, нужно вообще запретить передвижение доставщиков, кроме пеших. Отмечается, что иногда скорость курьеров на транспорте достигает 30 км/ч. По словам Нечаева, они также игнорируют пешеходов, женщин с колясками и детей.
В России хотят запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч. ОБ этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Алексея Нечаева.
Соответствующее предложение направили в адрес Минтранса.
По оживленным улицам и в парках, как считают парламентарии, нужно вообще запретить передвижение доставщиков, кроме пеших.
Отмечается, что иногда скорость курьеров на транспорте достигает 30 км/ч. По словам Нечаева, они также игнорируют пешеходов, женщин с колясками и детей.