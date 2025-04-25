В Центральную Россию в начале мая придет североатлантический циклон
В Центральной России ожидается пасмурная, дождливая и холодная погода. Ночью 1 мая столбики термометров покажут +2 — +7 градусов, днем — +8 — +13 градусов. Тишковец отметил, что «шансы на теплый старт мая — нулевые».
В Центральную Россию 1 мая придет североатлантический циклон. Об этом
По его словам, в Центральной России ожидается пасмурная, дождливая и холодная погода. Ночью 1 мая столбики термометров покажут +2, +7 градусов, днем — +8, +13 градусов.
Тишковец отметил, что «шансы на теплый старт мая — нулевые».