Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Черновицкой
По словам рязанцев, тополя спилили на улице Черновицкой, дом № 6. «Объясните, зачем вырубили все тополя? Это ваш вид «озеленения»?" - задаются вопросом местные жители.
Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Черновицкой. Пост об этом 25 апреля размещен в соцсетях.
По словам рязанцев, тополя спилили на улице Черновицкой, дом № 6.
«Объясните, зачем вырубили все тополя? Это ваш вид «озеленения»?" - задаются вопросом местные жители.
Фото: комментарий под постом Telegram-канала Павла Малкова