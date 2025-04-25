Певца Васю Обломова признали иноагентом
По данным SHOT, у Василия Гончарова (настоящее имя) после отъезда из РФ осталась квартира на Сущевском валу в столице, с которой он не спешит расставаться. Кроме того, в список иноагентов попал журналист Никита Смагин.
Певца Васю Обломова признали иноагентом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минюст.
По данным SHOT, у Василия Гончарова (настоящее имя) после отъезда из РФ осталась квартира на Сущевском валу в столице, с которой он не спешит расставаться.
Кроме того, в список иноагентов попал журналист Никита Смагин.