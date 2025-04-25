Маршрут двух троллейбусов временно изменили из-за дорожных работ в центре Рязани
«Троллейбусы 3 и 10 маршрутов в сторону центра следуют через улицу Есенина и площадь Театральную, далее по маршруту», — отметили в мэрии. Движение транспорта по улице Свободы из-за дорожных работ затруднено в одну сторону.
В пятницу, 25 апреля, троллейбусы №№ 10 и 3 изменили маршрут из-за дорожных работ на улице Свободы. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Троллейбусы 3 и 10 маршрутов в сторону центра следуют через улицу Есенина и площадь Театральную, далее по маршруту», — отметили в мэрии.
Движение транспорта по улице Свободы из-за дорожных работ затруднено в одну сторону.