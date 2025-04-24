Врач-ортодонт Владимир Тихонов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук

Это достижение стало результатом большого количества научных исследований и многолетнего труда: стаж работы доктора составляет почти 30 лет. Защита диссертации прошла 17 апреля в Первом Московском Государственном медицинском университете имени Сеченова. В своей научной работе Владимир Эммануилович поднял важную тему — «Оптимизация организации и оказания ортодонтической помощи в субъекте Российской Федерации».

Рязанский врач-ортодонт Владимир Тихонов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Это достижение стало результатом большого количества научных исследований и многолетнего труда: стаж работы доктора составляет почти 30 лет.

Защита диссертации прошла 17 апреля в Первом Московском Государственном медицинском университете имени Сеченова.

В своей научной работе Владимир Эммануилович поднял важную тему — «Оптимизация организации и оказания ортодонтической помощи в субъекте Российской Федерации».

Как отметили многие члены диссертационного совета, данная тематика имеет большое значение как для построения жизни, так и стоматологической практики в частности.

«Это так приятно, когда в регионе люди поднимают такую важную тему и демонстрируют исключительную преданность делу своей жизни» — сказала председатель диссертационного совета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Макеева.

Преданность своей профессии — это семейная черта Тихоновых. Владимира Эммануиловича вдохновлял пример своего легендарного отца — Эммануила Сергеевича*, который всю жизнь посвятил стоматологии. Поэтому выбор профессии у Тихонова-младшего был сделан в сторону медицины.

Работы Владимира Эммануиловича охватывают широкий спектр вопросов, связанных с ортодонтическим лечением. Доктор активно внедряет инновационные подходы, что позволяет достигать качественных результатов в коррекции прикуса и улучшении эстетики улыбки.

Кроме того, он активно делится своими знаниями с коллегами, молодыми специалистами и студентами. Преподает в Рязанском государственном медицинском университете и является наставником у молодых специалистов в сети клиник «Прайм-стоматология».

*Эммануил Сергеевич Тихонов — известный ученый, доктор медицинских наук, профессор, академик, профессор кафедры хирургической стоматологии РязГМУ, заслуженный изобретатель РСФСР.