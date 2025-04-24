В рязанской деревне сгорели два дома
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 22 апреля, в деревне Слободка Михайловского округа. На тушение выезжали 10 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По данным ведомства, огнем уничтожены два жилых дома, на общей площади 161 кв. метр. Причина пожара — аварийные явления в электросети.
В рязанской деревне сгорели два дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 22 апреля, в деревне Слободка Михайловского округа.
На тушение выезжали 10 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
По данным ведомства, огнем уничтожены два жилых дома, на общей площади 161 кв. метр.
Причина пожара — аварийные явления в электросети.