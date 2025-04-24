В России хотят обязать вузы выделять для студенческих семей помещения в общежитиях

В России хотят обязать вузы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения в общежитиях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, передало ТАСС 24 апреля.
Изменения планируют внести в закон «Об образовании в РФ», закрепив за Минобрнауки полномочия по утверждению совместно с Минпросвещения порядка предоставления жилых помещений в общежитиях.
Отмечается, что проектом предлагается закрепить за образовательными организациями обязанность определять отдельные изолированные помещения для проживания студентов в браке и имеющих детей.
Уточняется, что супруги и дети обучающегося смогут жить вместе с ним в общежитии.
Помимо этого, образовательные организации будут обязаны размещать на ресурсах информацию о наличии таких помещений.
Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.