В России хотят обязать вузы выделять для студенческих семей помещения в общежитиях

Изменения планируют внести в закон «Об образовании в РФ». Отмечается, что проектом предлагается закрепить за образовательными организациями обязанность определять отдельные изолированные помещения для проживания студентов в браке и имеющих детей. Уточняется, что супруги и дети обучающегося смогут жить вместе с ним в общежитии. Помимо этого, образовательные организации будут обязаны размещать на ресурсах информацию о наличии таких помещений. Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В России хотят обязать вузы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения в общежитиях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, передало ТАСС 24 апреля.

Изменения планируют внести в закон «Об образовании в РФ», закрепив за Минобрнауки полномочия по утверждению совместно с Минпросвещения порядка предоставления жилых помещений в общежитиях.

Отмечается, что проектом предлагается закрепить за образовательными организациями обязанность определять отдельные изолированные помещения для проживания студентов в браке и имеющих детей.

Уточняется, что супруги и дети обучающегося смогут жить вместе с ним в общежитии.

Помимо этого, образовательные организации будут обязаны размещать на ресурсах информацию о наличии таких помещений.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.