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Стало известно, кто из россиян получит в июне доплату к пенсии
Отмечается, что гражданам, которым исполнится 80 лет в мае, в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой части пенсии. Получать ее начнут уже с июня. По словам Бессараб, подавать заявлений для назначения выплат не нужно.

Стало известно, кто из россиян получит в июне доплату к пенсии. Об этом 24 апреля сообщила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Отмечается, что гражданам, которым исполнится 80 лет в мае, в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой части пенсии. Получать ее начнут уже с июня.

По словам Бессараб, подавать заявлений для назначения выплат не нужно.