Стало известно, кто из россиян получит в июне доплату к пенсии
Отмечается, что гражданам, которым исполнится 80 лет в мае, в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой части пенсии. Получать ее начнут уже с июня. По словам Бессараб, подавать заявлений для назначения выплат не нужно.
Стало известно, кто из россиян получит в июне доплату к пенсии. Об этом 24 апреля
Отмечается, что гражданам, которым исполнится 80 лет в мае, в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой части пенсии. Получать ее начнут уже с июня.
По словам Бессараб, подавать заявлений для назначения выплат не нужно.