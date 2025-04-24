Рязанские волонтеры поймали змею около жилых домов
Отряду поступила соответствующая заявка. Спасатели прибыли на место и поймали пресмыкающееся, чтобы затем переместить подальше от населенных пунктов. «С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры, наблюдается активизация змей. Встречи с этими пресмыкающимися в городской черте становятся более вероятными», — отметили волонтеры. Они напомнили, что при обнаружении змеи вблизи жилых домов, важно воздержаться от самостоятельных действий и немедленно обратиться по телефонам 101 или 112.
Рязанские волонтеры поймали змею около жилых домов. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева».
Отряду поступила соответствующая заявка.
Спасатели прибыли на место и поймали пресмыкающееся, чтобы затем переместить подальше от населенных пунктов.
«С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры, наблюдается активизация змей. Встречи с этими пресмыкающимися в городской черте становятся более вероятными», — отметили волонтеры.
Они напомнили, что при обнаружении змеи вблизи жилых домов, важно воздержаться от самостоятельных действий и немедленно обратиться по телефонам 101 или 112.