Рязанские волонтеры поймали змею около жилых домов

Отряду поступила соответствующая заявка. Спасатели прибыли на место и поймали пресмыкающееся, чтобы затем переместить подальше от населенных пунктов. «С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры, наблюдается активизация змей. Встречи с этими пресмыкающимися в городской черте становятся более вероятными», — отметили волонтеры. Они напомнили, что при обнаружении змеи вблизи жилых домов, важно воздержаться от самостоятельных действий и немедленно обратиться по телефонам 101 или 112.

Рязанские волонтеры поймали змею около жилых домов. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева».

Отряду поступила соответствующая заявка.

Спасатели прибыли на место и поймали пресмыкающееся, чтобы затем переместить подальше от населенных пунктов.

«С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры, наблюдается активизация змей. Встречи с этими пресмыкающимися в городской черте становятся более вероятными», — отметили волонтеры.

Они напомнили, что при обнаружении змеи вблизи жилых домов, важно воздержаться от самостоятельных действий и немедленно обратиться по телефонам 101 или 112.