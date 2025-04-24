Прокуратура помогла получить льготы родителям участника СВО из Рязанской области
В прокуратуру Пителинского округа обратилась мать участника специальной военной операции. Выяснилось, что семье не предоставили налоговую льготу на имущество. Ведомство разработало и направило проект решения об освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении находящихся в собственности объектов налогообложения родителей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в думу округа. Проект был принят.
Прокуратура помогла получить льготы родителям участника СВО из Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В прокуратуру Пителинского округа обратилась мать участника специальной военной операции. Выяснилось, что семье не предоставили налоговую льготу на имущество.
Ведомство разработало и направило проект решения об освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении находящихся в собственности объектов налогообложения родителей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в думу округа.
Проект был принят.