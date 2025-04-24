Прокуратура обратилась в суд из-за срыва сроков капремонта в рязанском селе
Отмечается, что в 2024 году должны были отремонтировать системы электроснабжения в многоквартирном доме. Однако работы не провели в установленный срок. Конкурсные процедуры по отбору подрядчика не организовали. Руководителю регионального Фонда капремонта многоквартирных домов внесли представление, которое рассмотрено, меры по устранению нарушений не приняты. После чего прокурор обратился в Михайловский районный суд с иском с требованием обязать регионального оператора провести капремонт.
Прокуратура обратилась в суд из-за срыва сроков капремонта в селе Елино Захаровского района. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.
Отмечается, что в 2024 году должны были отремонтировать системы электроснабжения в многоквартирном доме. Однако работы не провели в установленный срок. Конкурсные процедуры по отбору подрядчика не организовали.
Руководителю регионального Фонда капремонта многоквартирных домов внесли представление, которое рассмотрено, меры по устранению нарушений не приняты. После чего прокурор обратился в Михайловский районный суд с иском с требованием обязать регионального оператора провести капремонт.