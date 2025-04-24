Президент Польши Дуда: Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ

«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда, добавив, что это должен быть компромисс. «Каждая из сторон должна будет уступить», — заключил он.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Euronews заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ. Его слова 24 апреля передало ТАСС.

«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда, добавив, что это должен быть компромисс.

«Каждая из сторон должна будет уступить», — заключил он.