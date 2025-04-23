В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности
Отмечается, что до 18:00 24 апреля в Рязанской области ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха будет на 7 градусов и более выше климатической нормы. Кроме того, в Рязанской области до полуночи 25 апреля сохранится высокая пожарная опасность.
В Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра РФ.
Отмечается, что до 18:00 24 апреля в Рязанской области ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха будет на 7 градусов и более выше климатической нормы. Кроме того, в Рязанской области до полуночи 25 апреля сохранится высокая пожарная опасность.