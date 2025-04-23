В Рязани после реконструкции открылся стадион «Локомотив»
Стадион открылся 23 апреля. Время работы спортивного объекта — с 09:00 до 20:00. На стадионе можно: бегать по беговым дорожкам, заниматься на уличных тренажерах. Отмечается, что свободно заходить на футбольное поле запрещено. «На „Локомотиве“ осуществляется пропускной режим через КПП охраны. Вход на стадион бесплатный. На спортивный объект запрещен вход лиц моложе 18 лет, они посещают стадион с тренером или законным представителем», — отметили в мэрии.
В Рязани после реконструкции открылся стадион «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Стадион открылся 23 апреля. Время работы спортивного объекта — с 09:00 до 20:00.
На стадионе можно: бегать по беговым дорожкам, заниматься на уличных тренажерах.
Отмечается, что свободно заходить на футбольное поле запрещено.
«На „Локомотиве“ осуществляется пропускной режим через КПП охраны. Вход на стадион бесплатный. На спортивный объект запрещен вход лиц моложе 18 лет, они посещают стадион с тренером или законным представителем», — отметили в мэрии.