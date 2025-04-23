В Рязани откроется выставка к 80-летию Победы
Серию плакатов, посвященных 80-летию Великой Победы, разработали студенты РГУ имени С. А. Есенина кафедры культурологии профиля «Коммуникативный дизайн». Мероприятие будет сопровождать рассказ краеведа и историка Игоря Канаева о героях рязанской земли, чьи имена носят улицы нашего города.
26 апреля в 16.00 в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2025» в библиотеке имени Есенина состоится открытие выставки «Никто не забыт, ничто не забыто». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Серию плакатов, посвященных 80-летию Великой Победы, разработали студенты РГУ имени С. А. Есенина кафедры культурологии профиля «Коммуникативный дизайн».
Мероприятие будет сопровождать рассказ краеведа и историка Игоря Канаева о героях рязанской земли, чьи имена носят улицы нашего города.
Возрастное ограничение — 6+