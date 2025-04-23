Многодетные семьи в Рязанской области смогут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты

В соответствии с поправками, семьи, у которых после использования регионального материнского капитала сложился остаток, не превышающий 10% от общей суммы сертификата, могут получить данные средства в виде единовременной выплаты. В Рязанской области такая мера поддержки, как маткапитал, введена в январе 2012 года и предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей независимо от уровня дохода семьи. Размер выплаты ежегодно индексируется и в 2025 году составляет почти 90 тысяч рублей.

Многодетные семьи в Рязанской области смогут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщает пресс-служб Рязоблдумы.

На заседании регионального парламента в среду, 23 апреля, депутаты внесли изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», касающиеся использования средств материнского капитала. Документ в законодательное собрание внесен губернатором Павлом Малковым и единогласно поддержан парламентариями.

В соответствии с поправками, семьи, у которых после использования регионального материнского капитала сложился остаток, не превышающий 10% от общей суммы сертификата, могут получить данные средства в виде единовременной выплаты. В Рязанской области такая мера поддержки, как маткапитал, введена в январе 2012 года и предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей независимо от уровня дохода семьи. Размер выплаты ежегодно индексируется и в 2025 году составляет почти 90 тысяч рублей.

Родители, получившие соответствующий сертификат, могут использовать средства единовременно в полном объеме или по частям. В настоящее время выплаты можно потратить на приобретение, строительство или реконструкцию жилого помещения, обеспечение жилья инженерными коммуникациями (электроэнергия, газопровод, водопровод, канализация), а также догазификацию. Предусмотрен и механизм компенсации затрат на проведение ремонта жилья, расположенного на территории области. Кроме того, средства можно направить непосредственно на нужды ребенка (детей): оплатить медицинские услуги, потратить на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, приобрести товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

«В некоторых случаях после того как родители израсходовали основную часть регионального материнского капитала, оставалась сумма, которую никак нельзя было использовать. Мы совместно с правительством области проработали этот вопрос и сегодня приняли изменения в областное законодательство. Важно, что закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования. Это значит, что рязанские семьи, у которых есть остаток маткапитала, смогут воспользоваться средствами уже при планировании летнего отдыха детей и при подготовке к школе. Поддержка семей, тем более многодетных, — один из ключевых приоритетов нашей работы», — отметил, комментируя принятые поправки, спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

По состоянию на 1 марта текущего года правом на единовременную выплату из средств маткапитала смогут воспользоваться более 30 многодетных семей Рязанской области.

В ходе заседания также одобрены поправки, упрощающие процедуру получения статуса многодетной семьи в Рязанской области. Теперь для этого регистрацию на территории региона достаточно иметь одному члену семьи, в том числе ребенку.

Кроме того, в рамках пленарного заседания депутаты в первом чтении приняли проект закона «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области». Документ разработан для систематизации и оптимизации мер поддержки семей в ситуации репродуктивного выбора. В мае на площадке регионального парламента пройдет общественное обсуждение законопроекта с привлечением представителей органов власти, медицинских учреждений, общественных организаций и всех заинтересованных сторон. По итогу дискуссии будут подготовлены поправки, которые парламентарии подробно рассмотрят при подготовке документа ко второму чтению.