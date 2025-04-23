Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты в России
По словам Мишустина, при необходимости ФАС необходимо принимать жесткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и защищать людей от роста цен на продукты первой необходимости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу бороться с ростом цен на продукты. Об этом 23 апреля сообщило РИА Новости.
По словам Мишустина, при необходимости ФАС необходимо принимать жесткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и защищать людей от роста цен на продукты первой необходимости.